Explosão de mina terrestre mata 2 no Tadjiquistão Dois tadjiques morreram hoje em decorrência da explosão de uma mina terrestre enquanto recolhiam lenha perto da fronteira com o Usbequistão, informaram autoridades locais. Um homem e uma mulher morreram na região de Isfara. A explosão ocorreu na noite de quarta-feira, disse Jabbor Hamidov, chefe do serviço de fronteira do Tadquistão. Ele não forneceu mais nenhum detalhe. Estas são as mais recentes mortes atribuídas a minas terrestres espalhadas pelo Usbequistão em sua região de fronteira. Tais incidentes são relativamente comuns, pois muitos tadjiques cruzam inadvertidamente a fronteira com o Usbequistão. Desde 1991, quando as duas repúblicas conquistaram independência da União Soviética, a fronteira entre Tadjiquistão e Usbequistão continua sem demarcação em muitas partes. Segundo os críticos, as minas usbeques violam tratados internacionais e restringem o direito de ir e vir.