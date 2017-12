Explosão de minas mata 5 militares no sudoeste da Colômbia Cinco membros do Exército colombiano morreram na quarta-feira na explosão de minas colocadas por rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no departamento do Valle del Cauca (sudoeste do país), informaram fontes militares. A patrulha foi atingida pelos explosivos na zona rural do município de Buga (450 quilômetros ao sudoeste de Bogotá), onde morreram dois suboficiais e três soldados. Dois militares também ficaram feridos, informou a Terceira Brigada do Exército. Um porta-voz do destacamento disse que as vítimas pertenciam ao batalhão "Palacé", que perseguia guerrilheiros da "Coluna Móvel Alonso Cortés" das Farc. "No local morreram o segundo sargento William Chantre Mejía, o cabo Oscar Ditta Martínez, os soldados Gilmer Antonio Zapata Orozco, José Wilder Martínez Marín e Geovanny García Montaño", assinalou a brigada. Os soldados Lisandro Acevedo Sánchez e Luis Arcadio Quintero Muñoz foram levados feridos a hospitais de Cali, capital do Valle del Cauca. A Terceira Brigada advertiu que estes fatos "constituem graves infrações aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário, por parte dos grupos armados à margem da lei".