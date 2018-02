Explosão de míssil da Segunda Guerra fere três adolescentes Três adolescentes ficaram feridos na explosão de um míssil utilizado na Segunda Guerra Mundial que não havia sido detonado, disse hoje a polícia romena. Os jovens - dois de 15 e um de 16 anos - se feriram quando recolhiam o artefato, na intenção de vendê-lo como ferro-velho. Ontem, eles haviam encontrado vários mísseis num campo próximo à cidade de Buzau, 130 quilômetros a nordeste de Bucareste, no sudeste do país. Quando desistiram de vender o artefato, decidiram descarregar a carroça em que haviam colocado os mísseis recolhidos. No processo, um deles bateu numa rocha e explodiu. Na explosão, um adolescente perdeu um braço, outro, um olho, e o terceiro sofreu ferimentos leves. Os dois mais gravemente feridos foram levados ao hospital em Bucareste; um deles está em coma. O local onde o míssil foi encontrado é muito próximo a uma área onde várias toneladas de armas utilizadas durante a Segunda Guerra foram descobertas em 2000. De acordo com autoridades romenas, milhares de toneladas desses artefatos não detonados estão espalhadas pelo país.