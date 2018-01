Explosão de moto-bomba deixa dez mortos na Colômbia Dez pessoas morreram e 48 ficaram feridas em um atentado na Colômbia neste domingo. Segundo informações de autoridades, uma motocicleta-bomba explodiu em Florencia, uma cidade na região sul do país, que fica a 380 quilômetros da Capital Bogotá. O atentado ocorreu às 4 horas da madrugada (horário local). De acordo com o general Luis Alberto Ardila, comandante da Décima Segunda Brigada do Exército, a motocicleta explodiu em uma região da cidade onde se localizam bares e discotecas. Com a explosão, dezenas de pessoas abandonaram o local, conhecido como ?zona rosa? de Florencia. Segundo ele, os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARCs) foram os responsáveis pelo atentado. Entre os mortos, há dois policiais, um menino de 9 anos e uma mulher.