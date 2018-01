Explosão de navio-tanque deixa dois desaparecidos Dois marinheiros filipinos desapareceram nesta quarta-feira depois de uma explosão a bordo de um navio-tanque de bandeira panamenha em águas territoriais japonesas, informou uma fonte do governo. A explosão ocorreu por volta das 15 horas (hora local) na embarcação Sun Venus, de 4.356 toneladas, no Mar Interior, disse Koichi Ishida porta-voz da Guarda Costeira do Japão. Dois dos 19 tripulantes filipinos estão desaparecidos. "A explosão foi num tanque de etanol", disse Ishida. A causa é desconhecida.