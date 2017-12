Explosão de oleoduto faz 82 mortos no Iraque Pelo menos 82 pessoas morreram na noite de segunda-feira na explosão de um oleoduto nas imediações da cidade de Diwaniya, capital da província de al-Qadisiya, 200 quilômetros ao sul de Bagdá, informaram nesta terça-feira fontes policiais. A explosão aconteceu quando várias pessoas estavam perto do oleoduto, aparentemente para roubar Petróleo. Por motivos ainda desconhecidos, houve um grande explosão, na qual outras 15 pessoas foram feridas, disse uma fonte da polícia de al-Qadisiya. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas, já que vários dos feridos se encontram em estado grave. Desde a invasão do Iraque, em março de 2003, o país sofre com a escassez de derivados de petróleo, especialmente gasolina. São normais as filas de carros nos postos de gasolina do país. Diwaiya é cenário há vários dias de violentos confrontos entre as forças de segurança iraquianas e milicianos xiitas, que na segunda-feira causaram pelo menos 70 mortes. Matéria atualizada às 08h40.