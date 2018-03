Explosão de oleoduto mata 110 pessoas na Coréia do Norte

O grupo de proteção sul-coreano, Bons Amigos, reclamou nesta terça-feira, 19, a morte de cerca de 110 pessoas neste mês. A causa foi a explosão em decorrência de derramamento de óleo de um oleoduto em más condições numa área rural do país comunista. A organização sediada em Seul, disse em um boletim, que o incidente ocorreu em 9 de junho no norte da província de Pyongan, na fronteira com a China. O grupo independente, que atua no norte do país, declarou que a explosão ocorreu enquanto as pessoas recolhiam os destroços de uma parte do navio. As vítimas foram envolvidas em chamas. O fogo só foi extinto no dia seguinte. O Ministério de Unificação da Coréia do Sul, conforme novo relacionamento com a Coréia do Norte, disse verifica o ocorrido.