Explosão de oleoduto mata 13 pessoas no México

O porta-voz da Secretaria de Governo do Estado de Puebla, Noé Torres, disse por telefone à Associated Press que a explosão ocorreu por volta das 5h30 locais de hoje em San Martín Texmelucan, pouco mais de 90 quilômetros ao leste da Cidade do México.

Segundo ele, quatro explosões menores ocorreram posteriormente e centenas de pessoas fugiram das adjacências do oleoduto. A defesa civil, os bombeiros e o exército trabalham para impedir que uma nova explosão aconteça e tentam determinar a causa da tragédia. As informações são da Associated Press.