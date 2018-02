Explosão de oleoduto mata pelo menos 100 pessoas na Nigéria Pelo menos cem pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas quando o combustível de um oleoduto quebrado por uma máquina escavadeira pegou fogo e explodiu em um vilarejo nigeriano perto da cidade de Lagos, disse a Cruz Vermelha nesta quinta-feira. A bola de fogo formada pela explosão engoliu casas e escolas no vilarejo de Ijegun no distrito de Alimosho em Lagos, e muitas das vítimas, que incluem crianças, foram mortas na debandada de pessoas que fugiam das chamas. "Aproximadamente 100 pessoas já foram confirmadas como mortas pelo fogo. Até agora resgatamos mais de 20 pessoas com ferimentos e as levamos para que fossem atendidas em um hospital", disse uma autoridade da Cruz Vermelha à Reuters. Mais de 20 veículos queimados pelo fogo podiam ser vistos na rua, enquanto bombeiros e voluntários tentavam extinguir as chamas com areia e água. "Eu estava voltando para casa quando de repente vi clarões de fogo onde a escavadeira trabalhava. Era como se o inferno estivesse chovendo sobre nós, e então todos começaram a correr em direções diferentes", disse o morador local John Egbowon. Oleodutos atravessam o território dos principais países exportadores de petróleo do continente africano e explosões e incêndios com altos números de mortes são frequentes. Explosões anteriores na Nigéria foram causadas por vândalos que fizeram buracos nas linhas de alimentação, usadas principalmente para distribuir petróleo importado, para desviar o combustível para o comércio no mercado negro.