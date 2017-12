Explosão de ônibus deixa 16 mortos no Iraque Ao menos 16 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois da explosão de uma bomba carregada por um homem dentro de um ônibus em Bagdá, segundo fontes policiais iraquianas. O atentado aconteceu em um bairro de maioria xiita nas redondezas do bairro de Shaab, região nordeste de Bagdá, pouco depois do meio-dia (horário local). Esta matéria foi atualizada às 8h32 para acréscimo de informações.