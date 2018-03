Explosão de ônibus mata dois em bairro xiita de Bagdá Pelo menos duas pessoas morreram e mais seis ficaram feridas na explosão de uma bomba em um microônibus em um bairro xiita de Bagdá hoje, informaram fontes policiais. A bomba estava escondida no interior do veículo e explodiu pouco antes do meio-dia, quando o microônibus transitava pelo bairro Madinat al Sadr (Cidade de Sadr), no leste da capital , explicou o coronel de Polícia Sadun Al Yaburi. O coronel informou que havia no veículo 12 passageiros, e que dois dos feridos encontram-se em estado grave. Mais de 1.700 iraquianos morreram em atentados terroristas e ações de violência sectária desde fevereiro. Explosão de ônibus mata duas pessoas em bairro xiita de Bagdá