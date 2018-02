Explosão de ônibus mata pelo menos três e fere 12 em Xangai

Um ônibus explodiu nesta segunda-feira, 5, na cidade chinesa de Xangai. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, que citou os bombeiros que estavam no local, três pessoas morreram. A polícia afirma que 12 pessoas foram feridas, mas um jornal estatal afirma que o número pode chegar a 20. Autoridades culparam um passageiro que carregava "material inflamável", sem mais detalhes. Testemunhas disseram que alguns passageiros ficaram presos no interior do veículo porque as janelas não podiam ser abertas e uma das portas estava emperrada. "As pessoas não puderam abrir a porta do meio, então, apenas algumas escaparam ilesas pela porta da frente", disse uma testemunha. "Foi estranho, porque o ônibus queimou rapidamente", disse o homem, que identificou-se apenas por seu sobrenome, Zhou. Fotos divulgadas pelo Liberation Daily mostram o veículo enegrecido, com o teto destruído. No final da manhã, o local já estava completamente limpo. Os bombeiros calculam que cerca de 50 passageiros estavam no interior do ônibus número 842, que passava pelo distrito de Yangpu, nordeste de Xangai, no momento da explosão.