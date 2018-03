Explosão de ônibus no Paquistão mata 16 crianças Dezesseis crianças e uma professora morreram após um curto-circuito próximo ao tanque de gás provocar a explosão de um micro-ônibus escolar no leste do Paquistão, na manhã deste sábado (25). De acordo com a polícia local, outras cinco menores ficaram feridas e três delas estão em estado grave. O acidente aconteceu na província de Gujrat, a cerca de 200 km da capital Islamada. As crianças tinham entre 6 e 12 anos.