Explosão de mais um pacote suspeito no Texas deixa dois feridos

AUSTIN, EUA - Ao menos duas pessoas ficaram gravemente feridas no domingo 18 em razão de uma nova explosão na região sudoeste de Austin, no Estado americano do Texas. Ainda não se sabe se o caso tem relação com a recente detonação de dois pacotes-bomba na mesma região, informou a polícia.

O Departamento de Polícia de Austin informou que, após a explosão, os serviços de emergência transferiram com urgência para o hospital dois jovens com ferimentos graves. Até o momento, o estado deles não apresenta risco de morte, segundo confirmou o chefe de polícia de Austin, Brian Manley, em entrevista coletiva.

Ele também explicou que a equipe especial de explosivos da polícia está investigando outro "pacote suspeito" encontrado na região, mas afirmou que a situação está sob controle.

O novo incidente aumenta a preocupação da comunidade, já que esta é a quarta explosão em menos de um mês que é registrada na capital texana. Nas anteriores, dois homens afro-americanos morreram e duas mulheres, uma delas de origem hispânica, tiveram de ser hospitalizadas em razão das lesões causadas pelas explosões.

As autoridades aumentaram para US$ 115 mil a recompensa para quem oferecer informações úteis para resolver esses casos. Acredita-se que todos eles têm um mesmo autor, mas o departamento de polícia local e o FBI continuam sem esclarecer os motivos e os responsáveis.

Os agentes de segurança recomendam a todas as pessoas que não abram ou manipulem correspondências que não são esperadas e da qual desconheçam o remetente. / EFE