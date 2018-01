Explosão de prédio do partido de Arafat deixa um morto Uma forte explosão, provocada por dois mísseis lançados por helicópteros israelenses, danificou hoje um diretório do Partido Fatah, do líder palestino Yasser Arafat, em Hebron, na Cisjordânia. Um corpo foi visto sobre os escombros. O número de pessoas dentro do prédio ainda não é conhecido. Algumas pessoas que estavam na área - na parte de Hebron controlada pelos palestinos - removiam os escombros à procura de corpos. Um porta-voz do exército israelense afirmou que estava confirmando a informação. Hebron, onde cerca de 450 colonos judeus vivem em um fortemente guardado enclave entre 130.000 palestinos, é geralmente cenário de violência. Trocas de tiros entre palestinos e forças israelenses têm sido freqüentes nos últimos 10 meses de violência. No início do dia, um palestino de 25 anos foi seriamente ferido em uma troca de tiros na cidade.