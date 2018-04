Explosão de reator nuclear mata 1 pessoa na Romênia Uma pessoa morreu na manhã desta segunda-feira em uma explosão ocorrida numa usina de pesquisas nucleares, químicas e biológicas em Bucareste, informou o Ministério da Defesa da Romênia. Florin Jiba, um porta-voz do Ministério, assegurou que não há perigo para a população. Segundo ele, a instalação onde ocorreu a explosão é palco de pesquisas de defesa contra ataques químicos, biológicos e nucleares. Octavian Viorel Mihai, um especialista em explosivos de 37 anos de idade, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos na explosão, disse o porta-voz. Mais três pessoas ficaram feridas no incidente, informou a agência de notícias Agerpres. Por meio de um comunicado, o Ministério da Defesa da Romênia informou que a explosão está sendo investigada. As informações são da Associated Press.