Explosão de vagões deixa 1 morto e 50 feridos na Itália Um trem de carga que transportava gás natural descarrilou logo na saída de uma estação no norte da Itália, na cidade de Viareggio, e dois vagões explodiram, matando pelo menos uma pessoa e ferindo 50. Segundo a agência de notícias Ansa, as chamas da explosão alcançaram várias casas próximas à estação. Dois edifícios desabaram. Um funcionário no Corpo de Bombeiros de Viareggio confirmou o acidente por telefone. A explosão aconteceu logo após a meia-noite local.