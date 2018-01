Explosão deixa 11 feridos no aeroporto de Jacarta Uma explosão no aeroporto internacional de Jacarta, na Indonésia, deixou 11 pessoas feridas, uma delas gravemente, informou a imprensa local. A explosão ocorrida na manhã de domingo, às 6h30, pelo horário local, foi localizada no restaurante Kentuchy Fried Chicken, do aeroporto, dentro de um terminal e próximo à saída F-2. As causas ainda não foram esclarecidas e até o momento ninguém revindicou responsabilidade pelo atentado. A televisão local mostra flashs contínuos do acidente no aeroporto, que continua operando normalmente. A polícia investiga as causas desta que é a segunda explosão em Jacarna este mês. Na quinta-feira passada houve uma explosão em uma ponte próxima ao edifício das Nações Unidas, na capital da Indonésia, sem vítimas.