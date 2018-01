Explosão deixa 11 fuzileiros feridos em navio Uma explosão a bordo do navio de guerra USS Saipan, no norte do Mar da Arábia, deixou 11 marines feridos, um deles gravemente. A explosão ocorreu na noite de ontem. Nenhum dos feridos corre risco, mas um dos soldados foi transferido para um hospital no Kuwait para tratar uma lesão grave em um de seus braços. Segundo fontes da Marinha, a causa da explosão já está sendo investigada. Aparentemente, a explosão não foi um ato de sabotagem, disse o tenente Joshua Frey, porta-voz da 5ª Frota da Marinha norte-americana à WVEC-TV, sem dar mais informações. O comando do navio informou que os soldados foram feridos quando uma peça de munição explodiu numa lata de lixo. A explosão ocorreu na área do dormitório, perfurou o anteparo e feriu as pessoas que estavam no compartimento adjacente, informou a 5ª Frota em nota divulgada em Bahrein. Um fuzileiro ficou seriamente ferido na explosão e foi operado pelo cirurgião de bordo e, depois, levado para um hospital no Kuwait, disse a capitã Norma Hackney, em nota transmitida aos familiares. "Esta manhã, o boletim é muito favorável. Ele está estável e será transferido para nosso hospital militar na Alemanha", disse Hackney.