Explosão deixa 11 mortos e 15 feridos na Índia Pelo menos 11 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na explosão de uma bomba nas proximidades de um centro de treinamento da polícia na cidade de Imphal, no nordeste da Índia. Segundo a polícia, a bomba estava aparentemente em uma motocicleta estacionada no centro da cidade. Os feridos foram levados para hospitais. Vários deles estão em estado grave, afirmou o chefe da polícia da cidade, Radheshyana. Imphal é a capital do Estado de Manipur, que faz fronteira com Mianmar. Dezenas de grupos militantes separatistas agem no nordeste da Índia, uma região isolada do resto do país e perto de Bangladesh, Butão, China e Mianmar. Apenas um corredor estreito conecta essa área ao restante do território indiano. Os militantes acusam o governo de Nova Délhi, 1.600 quilômetros a oeste, de explorar os recursos naturais da região e fazer pouco pela população indígena local. Muitos desses habitantes são mais próximos etnicamente dos birmaneses e chineses que do restante dos indianos. Mais de 10 mil pessoas morreram na violência separatista na região, na última década.