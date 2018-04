Explosão deixa 11 mortos em mesquita no Iraque Autoridades iraquianas afirmaram que uma bomba explodiu em uma mesquita sunita em Bagdá, matando ao menos 11 fiéis e ferindo 35. A polícia disse que a explosão ocorreu na tarde deste sábado, 13, perto do portão da mesquita Khalid bin al-Walid, no bairro de Dora, que fica ao sul da capital. Um representante hospitalar confirmou o número de mortes.