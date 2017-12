Explosão deixa 12 feridos no Afeganistão Uma bomba explodiu na manhã deste domingo em um mercado de Jost, no leste do Afeganistão, ferindo 12 pessoas, quatro delas em estado grave, informou uma agência de notícias afegã. Na última quinta-feira, uma bomba explodiu no centro de Cabul e matou 30 pessoas. No mesmo dia, o presidente afegão, Hamid Karzai, sofreu uma tentativa de atentado em Kandahar. Karzai saiu ileso. O Afeganistão homenageia nesta segunda-feira o comandante Ahmed Shah Massud, morto em 9 de setembro do ano passado em um atentado atribuído aos talibãs da rede Al-Qaeda.