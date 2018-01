Explosão deixa 14 mortos no Paquistão Uma poderosa bomba destruiu nesta quarta-feira um ônibus que estava estacionado em frente ao hotel Sheraton de Karachi, no Paquistão, matando dez franceses e o motorista, de origem paquistanesa. Outras 34 pessoas ficaram feridas, algumas delas gravemente. A polícia acredita na possibilidade de um atentado e suspeita que entre os mortos esteja o terrorista suicida. A bomba explodiu quando funcionários de uma empresa de construção naval de Karachi, na qual trabalham 80 franceses, estavam embarcando no ônibus. Segundo o ministro francês, eles trabalhavam para a Direção de Construções Navais, companhia francesa destinada a construir instalações militares. A informação é da polícia do Paquistão e foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores da França. Entre os feridos estão 16 cidadãos franceses. Das outras 18 pessoas que ficaram feridas, algumas delas gravemente, a maioria passava no local na hora da explosão. A explosão foi muito violenta e os corpos das vítimas ficaram em pedaços. A fachada do hotel foi danificada. Em Paris, o presidente francês Jacques Chirac, em nota oficial, condenou o atentado e pediu para a nova ministra da Defesa, Michele Alliot Marie, viajar imediatamente ao Paquistão para acompanhar de perto as investigações. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas recaem sobre organizações de militantes islâmicos, que criticam o respaldo do presidente Pervez Musharraf a guerra antiterrorista liderada pelos EUA e seus aliados no Afeganistão. A polícia disse que a explosão parece ter sido causada por um segundo veículo conduzido, aparentemente, por um motorista suicida. ?Retiramos um corpo carbonizado de um dos veículo?, disse Sayed Kamal Shah, chefe da polícia da província de Sindh. Vários automóveis foram destruídos como resultado da poderosa explosão, que deixou uma cratera de três metros de profundidade no asfalto.