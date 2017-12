Explosão deixa 15 mortos em Bangladesh Uma bomba explodiu hoje (16) durante um comício político do partido governista de Bangladesh, matando pelo menos 15 pessoas, informou a agência de notícias local UNB. A explosão, ocorrida dentro do comitê do Partido Liga Awami, na cidade industrial de Narayanganj, a cerca de 16 quilômetros a leste da capital, também deixou cerca de 100 feridos, incluindo um deputado identificado pelo nome de Sham Osaman. A agência não informou mais detalhes sobre a explosão.