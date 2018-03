Explosão deixa 18 mortos no Afeganistão Uma bomba destruiu na manhã desta sexta-feira uma ponte em um subúrbio da cidade de Kandahar, no Afeganistão, matando 18 pessoas que estavam em um ônibus que trafegava na hora da explosão. Apenas duas pessoas que estavam no veículo sobreviveram. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, mas as autoridades locais culpam integrantes do talibã e da rede Al-Qaeda. Segundo policiais locais, o atentado teria como alvo soldados afegãos, que têm um posto de comando próximo ao local da explosão. Os Estados Unidos acusam os talibãs de proteger o milionário saudita Osama bin Laden, considerado o autor dos atentado de 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington. Tropas norte-americanas estão posicionados em um aeroporto ao sul de Kandahar. No início desta semana, forças aliadas travaram um combate violento contra 80 rebeldes nas montanhas ao sul do Afeganistão.