Explosão deixa 18 mortos no norte da China Uma série de explosões em edifícios residenciais no norte da China causaram nesta sexta-feira a morte de pelo menos 18 pessoas, de acordo com a agência oficial Sinjua. Em um breve comunicado, a agência informa que ?grandes explosões? abalaram muitas casas em Algodonera e em outras áreas da cidade de Shijiazhuang, por volta das 5 horas da manhã de hoje (hora local). Autoridades de Shijiazhuang e da província de Hebei, estão no local para investigar as causa das explosões. De acordo com a agência de notícias Nova China, uma das explosões atingiu uma fábrica têxtil. Equipes de resgate trabalham no local para localizar sobreviventes. Há 10 dias, 42 pessoas morreram, a maioria crianças, após a explosão de uma escola na província de Jiangji, no sul do país.