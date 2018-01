Explosão deixa 25 mortos em mina de carvão na China Vinte e cinco mineiros morreram numa forte explosão em uma mina clandestina de carvão no norte da China, informou nesta segunda-feira a agência oficial de notícias Nova China. A explosão ocorreu em 20 de maio na mina Yongtai, na província de Shanxi. Os 25 mineiros estavam isolados sob a terra. As autoridades locais confirmaram a morte de 15 mineiros anteriormente citados como desaparecidos, além dos 10 mineiros cuja morte já havia sido confirmada. Os trabalhos de resgate foram demorados devido à destruição do duto de ventilação que conduzia ar para dentro da mina. O proprietário da mina foi detido e os fatos estão sendo investigados, disse a agência, sem dar maiores detalhes. Em um segundo acidente, outros 15 mineiros ficaram bloqueados em uma mina de carvão inundada no centro da China, disse a Nova China em outro informe. As forças de resgate estavam tentando extrair água da mina de carvão de Anli, que ficou inundada no sábado na província de Henan. As equipes de socorro bombearam oxigênio para os mineiros retidos. Outros 27 mineiros que ali estavam quando começou a inundação conseguiram escapar. Na China ficam as mais letais minas de carvão do mundo. Só no ano passado, mais de 5.000 pessoas morreram durante inundações, explosões e outros incidentes.