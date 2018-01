Explosão deixa 25 mortos na Índia Uma explosão deixou hoje 25 mortos e muitos feridos em uma fábrica de detonadores que pertence ao governo da Índia. A explosão aconteceu no depósito de explosivos da cidade de Katpadi, a 200 quilômetros de Madras, capital do Estado indiano de Tamil Nadu. "Nós resgatamos quatro corpos até agora. Havia 30 pessoas no local na hora do acidente", disse B. Mohandas, oficial de Katpadi. "Nós temos informações de que outras quatro pessoas estão gravemente feridas." Os motivos que causaram o acidente ainda não foram descobertos pelas autoridades. O governo do Estado de Tamil Nadu abriu uma investigação para apurar os motivos do desastre. O Estado indiano também anunciou que dará compensações financeiras para as famílias dos mortos e feridos no acidente.