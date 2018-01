Explosão deixa 25 trabalhadores presos em mina no norte da China Pelo menos 25 mineradores ficaram presos depois de uma explosão hoje em uma mina de carvão na região autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, informou a agência estatal de notícias, Xinhua. Quando ocorreu a explosão, nesta madrugada, na mina de Rongsheng, no povoado de Jiudonggou, havia no poço 33 trabalhadores, oito dos quais foram resgatados pouco depois do acidente. Os trabalhos de resgate continuam neste momento, disseram fontes de segurança locais.