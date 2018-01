Explosão deixa 3 mortos e 50 feridos nas Filipinas A explosão de uma granada durante a realização de um festival no sul das Filipinas deixou três pessoas mortas, inclusive uma menina de nove anos, e 50 feridas na noite desta quarta-feira, informou a polícia local. A explosão ocorreu por volta das 21h45 locais (10h45 em Brasília) quando as pessoas dançavam numa quadra de basquete durante as celebrações do Dia do Trabalho em Notre Dame, um bairro da cidade de Cotabato, disse o chefe de polícia Sanggacala Dampac. O coronel Essel Soriano, comandante militar da região, disse que aparentemente alguém lançou a granada e saiu correndo. O pino de segurança foi recuperado. A polícia investiga agora se a explosão foi um atentado ou resultado de uma disputa entre facções locais. No superlotado hospital para onde os feridos foram levados, a cena era caótica. Enfermeiras telefonavam para familiares das vítimas para pedir doações de sangue para a realização de cirurgias.