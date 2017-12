Explosão deixa 3 mortos no Kuwait Uma explosão em um campo de petróleo no Kuwait provocou a morte de três operários e deixou outros 16 feridos, no final da noite de ontem. O acidente foi causado por um vazamento de combustível no campo de Rawdatain, disse hoje o diretor da Kuwait Oil Co., Ahmed al-Arbeed. Os corpos dos três operários foram encontrados nesta sexta-feira de manhã. A maioria dos feridos sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau, disse Al-Arbeed. O campo de Rawdatain é o segundo maior do país e fica 70 quilômetros ao norte da Cidade do Kuwait, capital do país.