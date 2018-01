Explosão deixa 32 feridos em refúgio no Etna Trinta e duas pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje no refúgio La Sapienza, a 1.900 metros de altitude, na encosta meridional do vulcão Etna, após uma violenta explosão de lava aparentemente ter queimado materiais ali guardados. Durante as últimas horas, especialistas realizaram controles técnicos para estabelecer as causas da explosão, que ainda não foram determinadas com exatidão. O incidente ocorreu duas horas após uma explosão de lava que cobriu o edifício, quando agentes da Defesa Civil já haviam resfriado o local para impedir o início de um incêndio, explicou uma fonte. Os feridos foram levados ao pronto-socorro de Piana Bottero, a poucos quilômetros do refúgio, com queimaduras leves. Entre os feridos estão dois policiais, dois bombeiros, dois voluntários e dez civis.