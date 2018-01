Explosão deixa 7 feridos em Istambul Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em uma forte explosão em um restaurante do bairro de Harbive, lado europeu de Istambul, segundo um porta-voz da polícia turca. Quatro dos feridos estão em estado grave, segundo a cadeia de televisão NTV. A polícia não exclui a possibilidade de uma explosão acidental. Junto ao restaurante funcionava um banco e no mesmo edifício estão os escritórios da Turkish Airlines e da Lufthansa. O governador de Istambul negou que a explosão tenha sido um ataque terrorista. Segundo ele, um vazamento de gás teria ocasionado o acidente. ?Os funcionários do restaurante sentiram um forte cheiro de gás e abriram as janelas, mas um fósforo foi aceso e causou a explosão?, explicou o governador Muammer Guler.