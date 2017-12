Explosão deixa 7 mortos na Guatemala Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na cidade de Guatemala, capital do país, deixou 7 mortos, informaram oficiais no final da noite desta segunda-feira. De acordo com Alex Borrayo, um porta-voz do Corpo de Bombeiros local, disse que várias outras pessoas também ficaram feridas no bairro de Villa Nueva, 15 quilômetros ao sul do centro da capital. A causa da explosão ainda está sendo investigada.