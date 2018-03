Explosão deixa 9 mortos em mina de carvão na Rússia

As equipes de resgate estão procurando pelos trabalhadores desaparecidos na mina Vorkutinskaya, localizada na região de Komi, disse o ministério em um comunicado. A explosão ocorreu devido ao acúmulo de metano, segundo funcionários do ministério.

Pyotr Lomakov, um porta-voz do ministério na região, disse ao canal de TV Rossiya 24 que 23 homens estavam na mina no momento da explosão. Quatro deles conseguiram sair sozinhos, enquanto dois foram resgatados.

Acidentes mortais em minas de carvão são frequentes na Rússia por causa da negligência e as fracas regulações de segurança. As informações são da Associated Press.