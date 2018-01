Explosão deixa cinco feridos em Córsega Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no início da madrugada desta quinta-feira em uma explosão em um edifício do governo francês em Ajacio, capital da ilha de Córsega. A polícia ainda não tem informações do que causou a explosão, mas acredita em um atentado. No início dos anos 70, movimentos nacionalistas córsicos começaram a agir na região em uma campanha por mais autonomia. A maioria dos ataques aconteceu em prédios governamentais, durante a noite, e sem deixar feridos. Os ataques se intensificaram no mês passado após a condenação de oito rebeldes separatistas pela morte da principal autoridade francesa em Córcega, o governador Claude Erignac, em 1998.