Explosão deixa cinco feridos na Caxemira Supostos militantes islâmicos detonaram neste domingo uma granada no distrito comercial de uma cidade do Estado indiano de Jammu-Caxemira, deixando pelo menos cinco pessoas feridas, informou a polícia local. Os feridos foram internados em um hospital próximo. Um deles apresenta quadro delicado de saúde. O atentado ocorreu em Baderwah, 180 quilômetros a nordeste de Jammu, a capital de inverno de Jammu-Caxemira, disse um policial sob condição de anonimato. Os responsáveis pelo atentado conseguiram fugir depois da explosão, que também causou danos a três veículos que passavam pelo local, prosseguiu a fonte. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento. Ainda neste domingo, o primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, fez votos de que logo termine o derramamento de sangue na fronteira entre seu país e o Paquistão. A declaração foi lida neste domingo perante o Parlamento paquistanês por um representante de Vajpayee enviado a Islamabad. "A violência e o derramamento de sangue não são soluções. Podemos viver apenas se deixarmos viver. Em lugar da confrontação, a cooperação é a resposta a nossos problemas comuns." Índia e Paquistão já travaram três guerras depois que se tornaram independentes da Grã-Bretanha, na década de 40. Das três guerras, duas foram motivadas por mútuas reivindicações de soberania sobre a região da Caxemira. Enquanto isso, uma explosão aparentemente acidental deixou hoje dois mortos e 20 feridos no Estado indiano de Gujarat, oeste do país, informou a polícia. Seis casas foram seriamente danificadas pela explosão ocorrida em Ahmadabad, capital financeira de Gujarat, disse K. R. Kaushik comissário de polícia da cidade. Os feridos foram levados a dois hospitais, onde os médicos qualificaram as condições de 12 deles como críticas, prosseguiu o comissário. De acordo com Kaushik, trata-se aparentemente de uma explosão acidental.