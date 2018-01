Explosão deixa dois mortos e 19 feridos na Índia Uma bomba explodiu nesta quinta-feira, deixando dois mortos e 19 feridos no sul da Índia, uma região afetada por semanas de violência envolvendo militantes de esquerda. A bomba foi colocada num estacionamento de Hyderabad, capital do Estado indiano de Andhra Pradesh, informou o secretário estadual de Finanças, Y. Ramakrishnudu, a parlamentares na assembléia legislativa. Uma segunda bomba foi encontrada nos arredores do local e desarmada por especialistas. Quatro pessoas sofreram queimaduras graves, inclusive um garoto de 11 anos, disseram médicos do Hospital Yashoda sob condição de anonimato. Sete membros de uma mesma família estão entre os feridos. Investigadores disseram que a bomba foi detonada por controle remoto e suspeitam que militantes de esquerda sejam os autores do atentado. O estacionamento fica próximo a um templo hindu. Horas antes da explosão, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill visitou um centro de alta tecnologia na cidade, um dos principais pólos do setor de informática na Índia. Ele visitou Hyderabad antes de participar de uma reunião dos ministros das Finanças do G-20 em Nova Délhi. Recentemente, militantes da organização maoísta proscrita Grupo de Guerra do Povo realizaram uma série de ataques em Andhra Pradesh. Ontem, eles causaram uma explosão numa estação ferroviária, obrigando as autoridades locais a desviarem as rotas de diversos trens. Não houve vítimas.