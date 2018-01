Explosão deixa dois soldados americanos feridos em Bagdá Dois soldados do Exército dos Estados Unidos ficaram feridos quando uma bomba posicionada no acostamento de uma avenida explodiu em Bagdá, informou o comando militar americano. A explosão ocorreu por volta das 15h locais, informou o comando, sem fornecer mais nenhum detalhe. Bombas em acostamentos são bastante utilizadas pela resistência iraquiana em ataques contra soldados americanos. Também nesta sexta-feira, Carina Perelli, diretora da Divisão de Assistência Eleitoral do Departamento de Assuntos Políticos da Organização das Nações Unidas, chegou à Jordânia e em breve viajará ao Iraque, revelaram fontes. Ela foi enviada pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para tentar romper o impasse sobre a escolha da nova legislatura iraquiana.