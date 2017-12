Explosão deixa doze mortos em Bagdá Pelo menos doze pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (hora local) em Bagdá. Uma ambulância explodiu às 8h30, no centro da cidade, em frente ao prédio da Cruz Vermelha. Segundo a emissora de TV Al Yazira, a ambulância com a bomba teria atravessado as barreiras de segurança armadas ao redor do edifício. Um vendedor de cigarros contou ter visto a ambulância descendo a rua e, em seguida, ouvido a forte explosão, que causou graves prejuízos nas imediações. As primeiras imagens transmitidas pela televisão mostram escombros e carros em chamas. Soldados norte-americanos providenciam a evacuação e isolaram a área. Três outras explosões puderam ser ouvidas na cidade após a ocorrida em frente à sede da Cruz Vermelha. Uma delas teria sido nas imediações do edifício do Ministério do Interior.