Explosão deixa feridos em comício na Itália A explosão de uma pequena bomba durante um comício eleitoral do vice-premier Gianfranco Fini feriu levemente algumas pessoas, dizem testemunhas. A explosão foi semelhante à de embalagens de papel cheias de pólvora, usadas por torcidas violentas de futebol, disse Gianni Schicchi, um fotógrafo da Associated Press presente ao evento. Segundo a agência de notícias italiana Apcom, a explosão não fez Fini interromper seu discurso de campanha para o parlamento europeu e as eleições locais deste final de semana. Segundo a Apcom, seis pessoas foram tratadas por ferimentos leves.