Explosão deixa feridos na embaixada indonésia em Paris Uma explosão na embaixada da Indonésia em Paris deixou nove feridos na manhã desta sexta-feira, informou a emissora de rádio francesa Europe-1. Segundo os bombeiros, a detonação ocorreu na planta baixa do edifício. Os ferimentos das vítimas são leves. A polícia teve de colocar barricadas na rua para isolar a área, que se encontra no distrito 16 de Paris. O ministro do Interior, Dominique de Villepin, está sendo esperado no local. Ainda não há informações se a explosão foi acidental ou se foi criminosa.