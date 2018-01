Explosão deixa mulher ferida em Barcelona Duas bombas explodiram no começo desta quinta-feira no centro de Barcelona, deixando uma mulher ferida. De acordo com informações da polícia, a mulher estava dentro de seu carro, perto da Plaza Castilla, quando um dispositivo explodiu, por volta das 2 horas da manhã (23 horas, horário de Brasília). Ela sofreu ferimentos leves e foi levada a um hospital próximo, mas já teve alta. Cerca de 15 minutos depois, outra bomba explodiu em um jardim. Ninguém ficou ferido na segunda explosão. Nenhum grupo assumiu a autoria dos atentados.