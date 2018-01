Explosão deixa pelo menos 10 mortos em Bagdá Um caminhão cheio de explosivos colidiu contra um micro-ônibus nesta quarta-feira, deixando pelo menos 10 mortos em Bagdá. A explosão ocorreu às 5h (hora local) no distrito de al-Bayah. Dois outros carros que estavam próximos ao local da explosão ficaram destruídos. Policiais que estavam na região informaram que o número de mortos era de 22, mas as autoridades só confirmaram 10. O vice-ministro do Interior Ajmed Kadjim Ibrahim informou que o caminhão se dirigia a uma estação policial (que possivelmente seria atacada) quando houve o acidente. Ibrahim disse que o ataque seria de autoria de simpatizantes do ex-presidente Saddam Hussein, preso no último domingo por tropas do exército norte-americano. "Estavam tentando se vingar de seu líder covarde, a quem viam como um herói no passado", disse.