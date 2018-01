Explosão deixa pelo menos 12 mortos no Iraque Uma explosão, hoje de manhã, próxima a um posto policial em Khaldiyah (a oeste de Bagdá), deixou 12 mortos e 19 feridos, segundo a polícia iraquiana. Um responsável pelos serviços de emergência do hospital da vizinha cidade de Ramadi disse, no entanto, que 18 pessoas morreram na explosão e que mais de 20 ficaram feridas. Muitas das vítimas eram oficiais da polícia, adiantaram autoridades. As informações são da Agência Brasil.