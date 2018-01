Explosão deixa pelo menos 20 mortos na Rússia Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas na explosão de uma bomba no porto de Kaspiisk, na república russa de Daguestan, vizinha a Chechênia, durante um desfile militar que comemorava o 57º aniversário do Dia da Vitória na II Guerra Mundial. Policiais disseram que a bomba, escondida em um arbusto, explodiu próximo aos manifestantes que se dirigiam à praça central para participarem da comemoração. Entre as vítimas, estão crianças, veteranos e músicos. Horas antes, em Grozni, capital da Chechênia, a polícia desativou uma bomba no estádio Dínamo, onde aconteceriam outros festejos da vitória contra os nazistas. O presidente russo, Vladimir Putin, assim que foi informado do fato, fez uma reunião de emergência no Kremlin com os ministros da Defesa, do Interior e o diretor do Serviço Federal de Segurança. Putin classificou o incidente de atentado terrorista.