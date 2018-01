Explosão deixa pelo menos 4 mortos em Israel Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas em uma forte explosão registrada no centro de Jerusalém, de acordo com informações da rádio estatal de Israel, com base em dados da Cruz Vermelha. Testemunhas disseram que a explosão ocorreu em um restaurante da rede italiana Sbarro. Após a explosão, a Polícia israelense fechou o centro da cidade para fazer um rastreamento em busca de mais explosivos. Num telefonema ao escritório da agência de notícias France Presse em Aman, o grupo islâmico Jihad reivindicou a autoria do atentados.