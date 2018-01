Explosão deixa quatro mortos nas Filipinas Quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas na explosão de uma bomba durante as festividades de ano-novo em um povoado do sul das Filipinas, informaram policiais e militares. Segundo o inspetor-chefe da polícia, Jaime Guiballa, um morteiro de 60 mm ou uma bomba de tempo armada com uma granada explodiu ao lado de uma barraca onde se vendiam fogos de artifício no povoado de Tacurong, província de Sultan Kudarat, na ilha de Mindanao.