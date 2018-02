Explosão deixa sete mortos e 14 feridos na Cisjordânia Sete pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas nesta terça-feira depois que palestinos detonaram uma bomba na margem de uma estrada, perto do assentamento judeu de Emmanuel, na Cisjordânia, quando um ônibus blindado passava pelo local. Segundo o porta-voz da polícia, Rafi Yaffe, após a explosão, três atiradores com uniformes do Exército israelense fizeram disparos contra as pessoas que tentavam escapar do ônibus. Segundo testemunhas, os atacantes teriam fugido em direção a Nablus. Entre os feridos há uma criança de dois anos e uma mulher grávida. Segundo emissoras de TV israelenses, além dos passageiros do ônibus, ocupantes de um veículo que trafegava pela estrada também ficaram feridos. Este foi o primeiro ataque contra civis israelenses desde 20 de junho, quando um homem-bomba matou cinco pessoas no vilarejo judeu de Itamar, perto de Nablus, ao norte da Cisjordânia. Uma emboscada a um ônibus na mesma área matou 12 pessoas, sendo dez israelenses, em dezembro passado. O assentamento de Emmanuel, com maioria ultra-ortodoxa, fica entre Nablus e Qalqilya. Um oficial de segurança de Emmanuel, Abraham Cohen, disse que chegou ao local pouco minutos após a explosão. "Tive muita sorte de conseguir sair do carro antes de ser atingido pelos disparos". Israel culpou a Autoridade Palestina (AP) pelo ataque. Não houve reação imediata da AP. Oficiais palestinos disseram que como Israel está no comando da maioria das cidades da Cisjordânia, o serviço de segurança palestino fica enfraquecido para prevenir ataques.