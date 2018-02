Explosão deixa sete mortos e mais de 70 feridos em Jerusalém Uma bomba explodiu nesta quarta-feira dentro de uma cafeteria da Universidade Hebraica, no centro de Jerusalém, deixando pelo menos sete mortos e mais de 70 feridos, informou a polícia e a imprensa locais. Apesar do ataque ter ocorrido após o término das aulas, muitos alunos ainda lotavam a cafeteria, que fica no Centro Estudantil Internacional Frank Sinatra. A universidade está localizada no campus Mt. Scopus, perto da divisa da parte oriental, tradicionalmente árabe, e ocidental da cidade. A maior parte dos estudantes é de origem judaica, apesar de um grande número de árabes e estrangeiros estudar na universidade. O local é conhecido como uma oásis de tolerância depois de quase dois anos de constante violência no Oriente Médio. O porta-voz do governo, Danny Seaman, disse que ainda não está claro se uma bomba foi colocada no local ou se o atentado foi fruto de atacante suicida. A imprensa israelense disse que mais de 70 pessoas ficaram feridas, sendo que muitas delas em estado grave. As ambulâncias tiveram dificuldade de chegar ao local, pois há apenas uma via estreita de acesso. Segundo a rede de televisão a cabo Al-Jazeera, o movimento militante Hamas assumiu a autoria do atentado. No entanto, o grupo ainda não emitiu nenhum comunicado sobre o ataque. O atentado ocorre um dia após um suicida detonar uma bomba numa lanchonete na parte central de Jerusalém, numa movimentada área comercial da cidade. No ataque de ontem, apenas o homem-bomba morreu e sete pessoas ficaram feridas. Palestinos suicidas já perpetraram mais de 70 ataques, matando pelo menos 250 israelenses. Jerusalém tem sido o cenário da maioria desses atentados. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO